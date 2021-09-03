Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak

Son dakika ekonomi haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini vurgulayarak, "Su okuryazarlığı konusunun ana sınıflarından başlayarak, ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini vurgulayarak, "Su okuryazarlığı konusunun ana sınıflarından başlayarak, ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1. Su Şurası kapsamında oluşturulan çalışma gruplarında, suyun bilinçli kullanımına yönelik pek çok adımın atılmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, bilinçsiz su kullanımı sebebiyle hane halkı su tüketiminde günlük kişi başı su israfının ortalama 82 litre olduğunu belirterek, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla bu oranı düşüreceklerini duyurdu.

Su tüketiminde alışkanlıkların ve küçük yaşlardan itibaren bu bilincin kazandırılmasının önemine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza suyun değerini anlatmamız çok önemli. Bu kapsamda su okuryazarlığı konusunun ana sınıflarından başlayarak, ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık. Okulların yanı sıra başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm toplumumuzda farkındalık çalışmalarını hayata geçireceğiz. Bu konuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve özel sektör temsilcileriyle suyun verimli kullanımına yönelik iş birliklerini değerlendiriyoruz. Hayata geçirilecek projelerle hem ekolojik hem ekonomik neticeler elde edeceğiz. Suyumuza sahip çıkarak, geleceğimizi koruma altına almak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı