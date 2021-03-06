Türkiye geçen yıl 124 bin ton patates, 220 bin ton soğan ihraç etti
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Türkiye geçen yıl 124 bin ton patates, 220 bin ton soğan ihraç etti

06.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:46
Türkiye geçen yıl 124 bin ton patates, 220 bin ton soğan ihraç etti

Türkiye'de geçen yıl 5 milyon 200 bin ton patates, 2 milyon 280 bin ton soğan üretildi ve 124 bin ton patates ile 220 bin ton soğan ihraç edildi.

Türkiye'de geçen yıl 5 milyon 200 bin ton patates, 2 milyon 280 bin ton soğan üretildi ve 124 bin ton patates ile 220 bin ton soğan ihraç edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önemli patates ve soğan üreticisi ülkelerinden biri olan Türkiye'nin 2019'da 4 milyon 979 bin 824 ton olan patates üretimi, 2020'de yüzde 4,4 artışla 5 milyon 200 bin tona yükseldi.

2019'da 2 milyon 200 bin ton olan soğan üretimi de geçen yıl yüzde 3,6 artışla 2 milyon 280 bin ton olarak gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yurt içi ve dışı piyasaları yakından takip ederek, taze veya işlenmiş mamul soğan ve patates ürünlerinin ihraç edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, ürettiği patates ve soğanlarla kendi ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, aynı zamanda geçen yıl 124 bin ton patates ve 220 bin ton soğan ihraç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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