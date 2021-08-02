Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor
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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... TARIM ve Orman Bakanlığı, son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangının kontrol altına alındığı, 3 ildeki 7 yangının da devam ettiğini duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangının kontrol altına alındığı, 3 ildeki 7 yangının da devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 28 Temmuz- 1 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen 14 yangından 2'si, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilçelerinde yaşanan 10 yangından 4'ü ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 yangın devam ediyor. Ayrıca, son 5 gün içerisinde 32 ilde meydana gelen 119 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde 7 yangın devam ediyor. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor
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