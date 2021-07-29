Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Yangının etkili olduğu alan) Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Yangının etkili olduğu alan) Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını...

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Yangının etkili olduğu alan) Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Yangının etkili olduğu alan) Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Yangının etkili olduğu alan) Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi...
Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi...
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Abdurrahman Bulut
Magazin Emrah Seda Sayan Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Diego Muslera Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Yangının etkili olduğu alan) Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 00:19:50. #1.14#

title