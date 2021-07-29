Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Yangının etkili olduğu alan) Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını...

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Yangının etkili olduğu alan) Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden"