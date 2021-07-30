Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. 42 yangının kontrol altına alındığını, Antalya, Muğla, Mersin, Adana'daki yangınların da yer aldığı 21 yangının devam ettiğinin bilgisi verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, paylaştığı 28- 29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 42'si kontrol altına alınırken, 21 yangın devam ediyor. Adana'da 20 yangından 6'sı, Osmaniye'de 4 yangından 2'si, Antalya'da 10 yangından 4'ü, Mersin'de 7 yangından 4'ü, Muğla'da 4 yangından 3'ü, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki 1 yangın ve Manisa'nın Soma ilçesindeki 1 yangın devam ediyor.

Kütahya Emet, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli Derince, Kastamonu Taşköprü, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay İskenderun, Bursa Keleş, İzmir Ödemiş, Diyarbakır Dicle ve Karaman yangınları kontrol altına alındı.

Tarım Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" ifadelerini kullandı.3

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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