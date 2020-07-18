Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Konya'da tarım sektörüyle buluştu Açıklaması
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Konya'da tarım sektörüyle buluştu Açıklaması

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bundan sonra bizi önümüzdeki birkaç 10 yılda bekleyenler bugünkünden daha kolay olmayacak.

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Konya'da tarım sektörüyle buluştu Açıklaması
18.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:36

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bundan sonra bizi önümüzdeki birkaç 10 yılda bekleyenler bugünkünden daha kolay olmayacak. O yüzden gıda üretimi son derece önemli. İnanılmaz büyük bir başarı var. Bu başarı öyküsünü zaman zaman kirletmeye çalışanlar oluyor." dedi.

Pakdemirli, "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında bir otelde düzenlenen Konya Sektör Buluşmaları Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları"nı video konferans yöntemiyle yaptıklarını anlatan Pakdemirli, sorunları birebir dinlemek için tekrar yüz yüze toplantılara başladıklarını söyledi.

Çiftçilerin, salgın süresince market raflarını boş bırakmadığını belirten Pakdemirli, "Türkiye'de çok ciddi bir başarı sağlandı. Türkiye'de henüz vaka yokken gıda ve lojistik hazırlıklarını yaptık. En büyük başarı, üretimi sağlayan tarımın efendilerinde. Tüm bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde çalıştık. Çiftçi sahaya çıkabilmeli, üretim devam etmeli. Mümkün mertebe elimizde olan kaynakların hepsini çiftçimize aktaralım istedik. İlk 6 ayda 22 milyar lira olan tüm desteklerimizin yüzde 75'ini çiftçimizin hesaplarına aktardık." diye konuştu.

Çiftçinin vadesi gelen borçlarının ertelendiğini de hatırlatan Pakdemirli, hazine arazilerinin planlanmasıyla ilgili yeni çalışmalar yapıldığını, bunun sonbaharda devreye alınacağını aktardı.

Türkiye'nin, altyapısıyla salgının üstesinden geldiğini vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama artık ne ilk ne de son. Bundan sonra bizi önümüzdeki birkaç 10 yılda bekleyenler bugünkünden daha kolay olmayacak. O yüzden gıda üretimi son derece önemli. İnanılmaz büyük bir başarı var. Bu başarı öyküsünü zaman zaman kirletmeye çalışanlar oluyor. Geçenlerde bir muhalefet partisi milletvekillerimizden bir tanesi açıklama yapmış, 'Tarım bitti, çiftçi bitti' diye. Bir tane rakam yok. Geçmiş yılla bir tane karşılaştırma yok. Hiç, sıfırlar. Sadece bir felaket tablosu ama tabloyu doğru olarak gösteren bir tane rakam yok. Rakam verdiklerinde de maalesef rakamların hepsi çarpıtılmış. CHP Genel Başkanımızın eline rakamları vermişler '400 bin ton TMO fındık sattı.' diye. Yok böyle bir şey. Yani satılan da ortada. Ben bunu gördüm inanın üzüldüm. Bir genel başkana rakam hazırlayan ekip son derece yanlış bir şeyler vermiş ve yanlış bir şeyler söyletmiş. 14 liradan almışız, 24 liradan satmışız fındığı, 400 bin ton da fındık satmışız. Hiç böyle bir şey yok. Hani bir fıkra var ya bunun neresini düzelteyim."

Tarım konuşulurken çiftçinin, üreticinin moralinin bozulmaması gerektiğini dile getiren Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çiftçiye desteğin artırıldığını kaydetti.

Bu başarıda, üretici dostu politikaların etkisinin olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Biz üreticimize güven verdik diye düşünüyorum. Çünkü güven vermesek üreticimiz ekmez ve dikmezdi. Üretici dostu politikalar ürettik." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Konya özelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Program, soru-cevap kısmında ise basına kapalı devam etti.

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Kaynak: AA

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