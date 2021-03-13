Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme
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Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme

13.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:15
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlık olarak sütü sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlık olarak sütü sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum. Her gıda ürününde kaliteyi önemsediğimiz gibi sütte de bunu önemsiyoruz.." dedi.

Pakdemirli, Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Canlı Hayvan Borsasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle yapılan süt ve süt ürünleri tesisinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yüksek kaliteli sütün fiyatlandırılma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ulusal Süt Konseyiyle ortak çalışma yürütüldüğünü belirten Pakdemirli, daha iyi kalitedeki sütün daha yüksek fiyatlandırılması konusunda genel bir çalışmaları bulunduğunu dile getirdi.

Ulusal Süt Konseyinin açıklayacağı fiyat ne olursa olsun kaliteli ürünün piyasada bir şekilde ederini bulduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak sütü sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum. Her gıda ürününde kaliteyi önemsediğimiz gibi sütte de bunu önemsiyoruz. TKDK tarafından desteklenen bir tesisteyiz, civil peynir üretiliyor. Hemen arkamda lor kazanları var. Burada günlük 30 ton üretim yapılması söz konusu. Son derece modern ve hijyen bir tesis. Önemli olan buraya girecek ve çıkacak ürünlerin üst kalitede olmasını sağlamak."

İncelemelerinin ardından kentten ayrılan Pakdemirli'ye Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen eşlik etti.

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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