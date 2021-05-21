Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli çiftçiye müjdeyi verdi: "Destek ödemeleri bugün başlıyor"

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye müjde vererek "Bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye müjde vererek "Bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret etti. Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli'ye Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmasında, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünün aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis olduğunu belirterek, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz" diye konuştu.

Çiftçilere müjdeyi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek" ifadelerini kullandı.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı