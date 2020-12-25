Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak.