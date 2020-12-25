Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."
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Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."

25.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:14
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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