Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (2)
Demirören Haber Ajansı, Nursima Özonur - Güncel
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Son dakika haberleri: TBMM'DE YEMİN ETTİTBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Tbmm'DE YEMİN ETTİ
Tbmm Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu. Ardından Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti
Nursima ÖZONUR/ ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Güncel