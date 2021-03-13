Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu"
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu"

13.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:04
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu" Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Erzurum'da düzenlenen sektör temsilcileri toplantısının ardından Doğu Anadolu Bölgesi Canlı Hayvan Pazarı ve 2.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu"

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Erzurum'da düzenlenen sektör temsilcileri toplantısının ardından Doğu Anadolu Bölgesi Canlı Hayvan Pazarı ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, fabrikadaki incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süt konseyine yönelik hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Dr. Pakdemirli, "Süt ile ilgili kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu. Arkadaşlar bu konu üzerinde çalışıyorlar. Özellikle süt konseyine bizler bir hazırlık yapıyoruz. Süt konseyinin de bu konuda bir çalışması var. İyi sütün yani daha iyi kalitedeki sütün daha iyi fiyatlanması konusunda genel bir çalışmamız var. İster istemez süt konseyinin açıkladığı fiyat ne olursa olsun kaliteli olan zaten bir şekilde piyasada bir fiyat veya bir eder buluyor. Bunu bir şekilde Bakanlık olarak bizim sınıflandırma yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bu her gıda ürününde bizim kaliteyi önemsediğimiz gibi bunun da çok önemli olacağına inanıyorum. Biz TKDK tarafından desteklenen bir tesis de bulunuyoruz. Bu tesis kazandırılmış, civil peynir üretimi yapılıyor. Arkamda görüldüğü gibi lor kazanları bulunuyor. Bu tesis de günlük olarak 30 ton üretim yapılması söz konusu, ayrıca da son derece güzel, son derece modern, son derece hijyen bir ortam. Önemli olan buradan çıkacak iyi bir süt girecek ve üst kalite bir üretim olmasının sağlanması lazım" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: 'Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu'
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: 'Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu'
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: 'Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu'
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: 'Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu'
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: 'Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu'
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: 'Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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