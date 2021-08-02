Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz....

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz.