Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde İdari ve Yönetim Helikopterinden söndürme...
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde İdari ve Yönetim Helikopterinden söndürme çalışmalarını bizzat koordine ediyor.
30.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:43
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde İdari ve Yönetim Helikopterinden söndürme çalışmalarını bizzat koordine ediyor.
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Kaynak: İHA