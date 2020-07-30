Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde İdari ve Yönetim Helikopterinden söndürme... Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde İdari ve Yönetim Helikopterinden söndürme çalışmalarını bizzat koordine ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde İdari ve Yönetim Helikopterinden söndürme çalışmalarını bizzat koordine ediyor. Kaynak: İHA