Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz."
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz."

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz.'
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Muğla'da orman yangınlarında 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördü.'
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da orman yangınlarında 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördü."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır."
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz." - Haberler
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