Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz."

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz.