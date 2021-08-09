Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz."
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin