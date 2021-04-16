Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Namaz Dağı'na geldi
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Namaz Dağı'na geldi

Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gelişi Araca binişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Şırnak Çakırsöğüt 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çam dikmesi ve can suyu vermesi ŞIRNAK - Tarım ve Orman...

Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gelişi

Araca binişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Şırnak Çakırsöğüt 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çam dikmesi ve can suyu vermesi

ŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Namaz Dağı'na geldi.

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Namaz Dağı'na geldi
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Namaz Dağı'na geldi
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Namaz Dağı'na geldi
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Namaz Dağı'na geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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