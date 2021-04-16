Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Namaz Dağı'na geldi

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gelişi Araca binişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Şırnak Çakırsöğüt 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çam dikmesi ve can suyu vermesi ŞIRNAK - Tarım ve Orman...