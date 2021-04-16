Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Namaz Dağı'na geldi
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gelişi Araca binişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Şırnak Çakırsöğüt 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çam dikmesi ve can suyu vermesi ŞIRNAK - Tarım ve Orman...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopter ile gelişi
Araca binişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Şırnak Çakırsöğüt 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çam dikmesi ve can suyu vermesi
ŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Namaz Dağı'na geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk