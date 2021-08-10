Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı"
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı