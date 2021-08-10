Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı"

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.