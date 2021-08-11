Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada Kastamonu Bozkurt'taki HES'le ilgili problem olduğunun söylendiğini belirterek, "Burada HES'le alakalı bir problem yok. 'Regülatör kapakları, taşkın esnasında açılıyor, ondan patladı' diyorlar ama böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada Kastamonu Bozkurt'taki HES'le ilgili problem olduğunun söylendiğini belirterek, "Burada HES'le alakalı bir problem yok. 'Regülatör kapakları, taşkın esnasında açılıyor, ondan patladı' diyorlar ama böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da sabah Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta doğal afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Meteorolojik olarak bakıldığında belki 50 ila 100 yıldır yaşanmayan bir meteorolojik afetle karşılaştıklarını aktaran Pakdemirli, rekor yağışlar kaydedildiğini dile getirdi.

Pakdemirli, Bartın'ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarının 302 kilograma çıktığını, en düşük yağışın da 54 kilogramla Eflani'de ölçüldüğünü vurguladı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın ve ilçelerinde çok ciddi yağışlarla karşı karşıya kalındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında Kastamonu Bozkurt'taki HES'le ilgili problem olduğu söyleniyor. Burada HES'le alakalı bir problem yok. 'Regülatör kapakları, taşkın esnasında açılıyor, ondan patladı' diyorlar ama böyle bir durum söz konusu değil. Genelde HES'ler bu işin sebebi yerine genelde bana göre mağduru oluyor. HES'ler taşkınlardan negatif etkileniyor. Taşkına sebebiyet verebilecek bir regülatör değil, günlük bir regülasyon amacı var. Ama su seviyesi oldukça yüksek. Mevcut taşkın tesislerimizin de üstüne çıkan gayrinizami ve doğalın dışında su akışı var."

Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun su baskınlarının yaşandığı bölgeye gittiğini, gerekli çalışmaları yapacaklarını anlattı.

Orman yangınlarına da değinen Pakdemirli, "Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz." dedi.

Burdur'un Bucak ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Pakdemirli, "Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var." ifadesini kullandı.

Orman yangınlarında etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırlanıyor." diye konuştu.

(Sürecek)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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