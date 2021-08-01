Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale...
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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale...

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale... - Haberler
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