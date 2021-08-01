Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz"