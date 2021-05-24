Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...
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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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