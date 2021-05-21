Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin...

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"