Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin...
Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu