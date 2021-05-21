Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin...
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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin...

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin...
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Domates serasını yıkıp gölevez diken çiftçi, dönüm başı 50 bin TL kazanıyor
Domates serasını yıkıp gölevez diken çiftçi, dönüm başı 50 bin TL kazanıyor
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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin... - Haberler Ekonomi
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