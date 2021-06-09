Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti
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Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti

Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Yardımcısı Tunç, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş ile Yeşilyurt ilçesindeki bazı tarım ve hayvancılık tesislerini gezdi, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tunç, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Ekonomik Verim Alınamayan Kayısı Bahçelerinin, Yeni Meyve Bahçelerine Dönüştürülmesi" projesi kapsamında alınan dal parçalama ve öğütme makinesini inceledi.

Burada açıklama yapan Tunç, projenin, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında kabul edildiğini söyledi.

Projenin birçok faydasının olduğuna işaret eden Tunç, "Projeyle verim kaybına uğrayan bitkiler parçalanarak verimli hale dönüştürülüyor ve yerine yeni fidanlar dikiliyor. Toprak zenginleştiriliyor. Ayrıca ürünlerin sıfır atığa dönüştürülerek tekrar tarımda kullanılması söz konusu. Dolayısıyla birkaç boyutu olan verimli ve gerekli bir proje." dedi.

Tunç, projenin Malatya'da başlatıldığını, diğer illerde de buna benzer projelerin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Vali Baruş ise dal parçalama ve öğütme makinesinin denemesini yaptıklarını söyledi.

Çiftçilerin zarar görmemesi için meyve fidanlarını uygun yerlere dikmeleri gerektiğini belirten Baruş, makinenin çiftçilerin özellikle erken don zararı gören yerlerdeki ağaçlarını organik gübre üretimine uygun şekilde dönüştürerek, araziyi yararlı hale getirmesini sağladığını ifade etti.

Baruş, şu ana kadar 70 dekar alanın dönüşümü için müracaatın bulunduğunu, proje kapsamında 300 dekar alanda bu dönüşümü sağlayan çiftçilere bu desteğin verileceğini kaydetti.

Makinenin çiftçilere ücretsiz kullandırılacağını anlatan Baruş, şunları söyledi:

"Küçük bir makine olarak görünmesine rağmen son derece yararlı. Hem dal atıklarını değerlendirmek hem de onları gübre olarak toprağa kazandırmak önemli. Bu gübre mineral açısından zayıf olan topraklara büyük fayda sağlayacak. Diğer taraftan da verim alınamayan kayısı bahçelerinin daha verimli meyve türleriyle donatılması açısından da önemli bir proje. İnşallah çiftçimiz bundan gerektiği gibi yararlanır. Bundan sonra daha büyük desteklerle çiftçimiz daha iyi gelir getiren meyve türlerini arazisine diker ve ekonomik olarak daha iyi duruma gelir."

Malatya'da 1775 kınalı keklik doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Malatya'daki Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda üretilen keklikler Bakan Yardımcısı Tunç, Vali Aydın Baruş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve diğer ilgililerin katıldığı törenle Beydağı Tabiat Parkı'nda doğaya bırakıldı.

Tunç, doğal dengeyi biyolojik mücadele yöntemiyle korumanın önemli olduğunu belirti.

Kekliğin insan, bitki ve hayvan sağlığı açısından son derece önemli bir mücadele aracı olduğunu aktaran Tunç, "Doğadaki kekliklerin varlığı hem kenenin hem de sünenin ortadan kaldırılmasında önemli bir sonuç olarak ortaya çıkacak." diye konuştu.

Vali Baruş ise yaban hayatının çok önemli olduğuna işaret ederek, yaban hayatında her canlının bir fonksiyonu bulunduğunu kaydetti.

Bu anlamda doğanın korunması gerektiğine işaret eden Baruş, "Doğaya önem verelim." dedi.

Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Malatya'da tarım ve hayvancılık tesislerini ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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