Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Seben Ovası'nda ürün çeşitliliğini sağlayacağız" Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Bolu'nun Çukurovası diye tabir ettiğimiz Seben Ovası'nda, ürün çeşitliliğini sağlayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Bolu'nun Çukurovası diye tabir ettiğimiz Seben Ovası'nda, ürün çeşitliliğini sağlayacağız." dedi.

Aladağ Yaylası'nda düzenlenen Seben Taşlıyayla Sulaması Derivasyon Tüneli Temel Atma törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Seben Kaymakamı Mustafa Atış, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Metin, Seben ilçesinin bir hayalinin bugün gerçekleştiğini söyledi.

Metin, Seben Taşlıyayla Sulaması Derivasyon Tüneli'nin bugünkü rakamlarla 267 milyon lirayı bulunan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "İnşallah bugün ilk adımını atıyoruz. 159 kilometre sulama hattı döşeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Seben'e çok büyük bir katma değer kazandıracaklarını anlatan Metin, şöyle konuştu:

"Seben insanı, çalışkan insan. Seben Ovası da bereketli ova. İnşallah 40 bin dönüme yakın, bu ovanın sulama sisteminin ilk adımını atmış oluyoruz. Bolu'nun Çukurovası diye tabir ettiğimiz Seben Ovası'nda ürün çeşitliliğini sağlayacağız. Sebzesi ve meyvesiyle hem Bolu'nun hem bölgenin hem de ülkenin tarım ürünleri açısından katkısını vermiş olacağız."

Daha sonra Seben Taşlıyayla Sulaması Derivasyon Tüneli Temeli atıldı.

Kaynak: AA