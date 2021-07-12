Son dakika haberleri: Tarım işçilerini taşıyan servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberi... Kazanın meydana geldiği yol Kazaya karışan araçlar Yaralıların ambulansa taşınması MANİSA - Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servisle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
Kazanın meydana geldiği yol
Kazaya karışan araçlar
Yaralıların ambulansa taşınması MANİSA - Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servisle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım