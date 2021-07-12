Son dakika haberleri: Tarım işçilerini taşıyan servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
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Son dakika haberleri: Tarım işçilerini taşıyan servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kazanın meydana geldiği yol Kazaya karışan araçlar Yaralıların ambulansa taşınması MANİSA - Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servisle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği yol

Kazaya karışan araçlar

Yaralıların ambulansa taşınması MANİSA - Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servisle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Tarım işçilerini taşıyan servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberleri: Tarım işçilerini taşıyan servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberleri: Tarım işçilerini taşıyan servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberleri: Tarım işçilerini taşıyan servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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