Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atamaca - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs çiftlik bahçesinde devrildi, Suriye uyruklu Casım El Sice (60) hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs çiftlik bahçesinde devrildi, Suriye uyruklu Casım El Sice (60) hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyündeki bir çiftlikte meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçileri taşıyan Turan Baykara'ın kullandığı 42 ABZ 093 plakalı minibüs, çiftlik bahçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada işçilerden Suriye uyruklu Casım El Sice hayatını kaybetti, sürücü ile 19 işçi yaralandı. Yaralılar, Ayrancı, Karaman ve Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atamaca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - Haberler
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