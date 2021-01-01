Son dakika haberleri: Tarihi Selimiye Camisinde yeni yılın ilk cuma namazı tedbirlere uyularak kılındı

Son dakika gelişmesine göre Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak cuma namazı kıldı.

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak cuma namazı kıldı.

Konya'da Mevlana Meydanı'nda tarihi Selimiye Camisi'nde vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kendilerine ait seccadelerle, maskeli şekilde saf tuttu.

Kısıtlama nedeniyle kent genelinde vatandaşlar, yürüme mesafesindeki camilerde cuma namazını kıldı.

Aksaray ve Afyonkarahisar'da da vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak camilerde ve avlularında saf tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm