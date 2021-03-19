Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı
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Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı

19.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:07
Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı

Son dakika haber: Bursa'da sanat çarşısı olarak kullanılan tarihi Irgandı köprüsüne hırsızlar dadandı.

Bursa'da sanat çarşısı olarak kullanılan tarihi Irgandı köprüsüne hırsızlar dadandı.

Bursa'da yüzyıllar boyunca doğal afetler ile savaşlara direnerek şehrin geçmişine şahitlik eden 579 yıllık Irgandı çarşılı köprüsüne son dönemde hırsızlar dadandı. Köprünün bakır kablolarını çalan hırsızlar, daha sonra köprüdeki dükkanların ısıtma ve soğutmasını sağlayan 100 bin lira değerindeki klimanın motorunu çaldı. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, en son köprünün tuvaletlerinin musluklarını ve esnafın malzemelerini çaldı. Tarihi köprünün malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Çarşı esnafı yetkililerden çarşıya bir güvenlik görevlisi tahsis etmesini istiyor. Irgandı köprüsü yöneticisi Fatih Alim Daşpınar, "Bu köprü gece kapandığı zaman izbe bir mekana dönüşüyor. Bazı kötü niyetli insanlar bu ıssızlığı fırsat bilip değerli şeyleri çalmaya çalışıyorlar. Ben burada bir yıllık esnafım. Bir yılda 3 defa hırsızlık oldu. Köprünün bakır kablolarını, klima motorunu ve tuvaletlerin musluklarını çaldılar. Hırsızlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Biz belediyeden buraya güvenlik görevlisi tahsis etmesini istiyoruz" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı
Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı
Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı
Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı
Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı
Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı
Son dakika haberleri: Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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