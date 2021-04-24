Son dakika haberleri: Tarihi Galata Kulesi 23 Nisan'da çocukların fotoğraflarıyla renklendi
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Son dakika haberleri: Tarihi Galata Kulesi 23 Nisan'da çocukların fotoğraflarıyla renklendi

Son dakika haberleri: Tarihi Galata Kulesi 23 Nisan'da çocukların fotoğraflarıyla renklendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne 40 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden gönderilen çocukların fotoğrafları ve videoları yansıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne 40 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden gönderilen çocukların fotoğrafları ve videoları yansıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'nun simgesi olan tarihi Galata Kulesi'ni çocukların fotoğraflarıyla renklendirdi. 40 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden çocukların #beyoğlunda23nisan hashtagiyle gönderdiği fotoğraflar ve videolar Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla çektirdiği fotoğraflarına da yer verildi. Gecenin en anlamlı görüntüsü ise iki genç şehitimiz Yasin Börü ve Eren Bülbül'ün Galata Kulesi'ne yansıyan görüntüleriydi.

BİNLERCE ÇOCUĞUMUZA TÜRK BAYRAĞI DAĞITTIK

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Beyoğlu'nu mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını ve cumhuriyeti bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Beyoğlu'nda mahalle mahalle dolaştık. Çocuklarımızın bayramlarını tebrik ettik. Binlerce çocuğumuza Türk bayrağı dağıttık" dedi.

40 ÜLKEDEN, TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEN ÇOCUĞUN INI YANSITTIK

Başkan Yıldız, "Dünyanın 40 ülkesinden, Türkiye'nin 81 ilinden, İstanbul'un 39 ilçesinden, Beyoğlu'nun 45 mahallesinden çocuklarımız fotoğraflarını bize gönderdiler. O fotoğrafları Galata Kulesi'nde yansıtıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan fotoğraflarını tarihi Galata Kulesi'ne yansıttık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını yansıttık. Şehit Eren Bülbül ve şehit Yasin Börü'nün de fotoğraflarını yansıttık" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri: Tarihi Galata Kulesi 23 Nisan'da çocukların fotoğraflarıyla renklendi
Son dakika haberleri: Tarihi Galata Kulesi 23 Nisan'da çocukların fotoğraflarıyla renklendi
Son dakika haberleri: Tarihi Galata Kulesi 23 Nisan'da çocukların fotoğraflarıyla renklendi
Son dakika haberleri: Tarihi Galata Kulesi 23 Nisan'da çocukların fotoğraflarıyla renklendi
Son dakika haberleri: Tarihi Galata Kulesi 23 Nisan'da çocukların fotoğraflarıyla renklendi
Son dakika haberleri: Tarihi Galata Kulesi 23 Nisan'da çocukların fotoğraflarıyla renklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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