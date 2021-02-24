Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş
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Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş

24.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:10
Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş

Son dakika haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişinin evine jandarma tarafından yapılan baskında çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişinin evine jandarma tarafından yapılan baskında çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumyaka Mahallesi'nde Ş.Y. isimli kişinin evinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulunduğu ve satmaya çalıştığına dair ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri, Ş.Y. isimli kişinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda, 1 adet gemi figürlü tablo, 1 adet Mısır dönemi figürleri bulunan tablo, 1 adet 23 santim uzunluğunda üzeri işlemeli metal mürekkeplik, 1 adet toprak küp, 2 adet çakmaklı tabanca, 1 adet Arap alfabesi ile yazılı ciltli kitap, 1 adet 24 cm boyunda üzerinde haç figürü bulunan anahtar, 15 adet bronz renkli madalya, 1 adet metal kap, 304 adet madeni para, 1 adet toprak testi, 1 adet gümüş renkli desenli tepsi, 1 adet bakır renkli desenli tepsi, 1 adet metal ibrik, 1 adet vazo benzeri metal malzeme, 1 adet bakır renkli kazan, 1 adet taştan yapılma ezme havanı, 1 adet terazi, 1 adet balta, 1 adet üzeri yazılı şamdan, üzeri yazılı tabak ve sürahiler ele geçirildi. S.Y. gözaltına alınırken evde ele geçirilen tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler müze müdürlüğüne teslim edildi. Tarihi eser niteliği taşıyan malzemelerin maddi değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. - BURSA

Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş
Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş
Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş
Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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