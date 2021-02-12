Son dakika haberleri | Tapu dolandırıcılığına yönelik operasyon

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Bir son dakika haberine göre İstanbul'da sahte belge düzenleyerek Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait araziyi bir iş insanına sattığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da sahte belge düzenleyerek Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait araziyi bir iş insanına sattığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait 30 milyon lira değerindeki araziyi, iş insanı E.P'ye satmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin sahte belge düzenleyerek sattıkları arazi karşılığında E.P'den 15 milyon lira ile 15 milyon lira değerinde bir arsa aldıklarını belirledi.

Harekete geçen polis, ilk olarak E.P'nin arsasına satılamaz şerhi koydurularak dolandırıcıların ikinci ve üçüncü kişilere devir işlemi yapması engelledi.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, aralarında şebeke elebaşı İ.Ç'nin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 340 bin dolar, 174 bin avro ve 2 tabanca ile 98 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı