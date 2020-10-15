Son dakika haberleri... Tanzanya'daki sellerde 12 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Tanzanya'daki sellerde 12 kişi hayatını kaybetti

15.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:44
Son dakika haberleri... Tanzanya'daki sellerde 12 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Tanzanya'nın Darüsselam şehri ve çevresinde görülen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Tanzanya'nın Darüsselam şehri ve çevresinde görülen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Darüsselam Özel Bölge Komiseri Lazarus Mambosasa, yaptığı açıklamada, Darüsselam'da 3 gündür devam eden yağışların sele yol açtığını ve çok sayıda kişinin akıntıya sürüklenerek hayatını kaybettiğini belirtti.

Mombasasa, ölenlerin içinde çocukların da olduğunu kaydederek, şimdiye kadar 12 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını ifade etti.

Tanzanya Meteoroloji Kurumu (TMA), yağışların bugün de artarak sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Ülkenin en kalabalık şehri olan Darüsselam'da 5 milyondan fazla insan yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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