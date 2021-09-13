Son dakika haberleri... Tanzanya'da Savunma Bakanlığına ilk kez kadın atandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Tanzanya'da Savunma Bakanlığına ilk kez kadın atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Tanzanya'da Savunma Bakanlığına ilk kez kadın atandı

Son dakika haber... Tanzanya'da Savunma Bakanlığına Stergomena Tax atandı.

Tanzanya'da Savunma Bakanlığına Stergomena Tax atandı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir kadın Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kısmi kabine değişikliğine gitti. Ulaşım Bakanlığına Ashatu Kijaji'yi, İletişim Bakanlığına Makame Mbarawa'yı, Enerji Bakanlığına January Makamba'yı getiren Başkan Hassan, Savunma Bakanlığına ise Ağustos ayında hayatını kaybeden Elias Kwandikwa'nın yerine Stergomena Lawrence Tax'i atadı. Söz konusu atamayla Tax, ülkenin ilk kadın Savunma Bakanı oldu.

Başsavcılığa ise büyükelçi olarak atanan Adelardus Kilangi'nin yerine ise Eliezer Feleshi getirildi. - DARÜSSELAM

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