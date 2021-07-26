Son dakika haberleri | Tanzanya'da gözaltına alınan ana muhalefet lideri terör faaliyetlerini desteklemekle suçlanıyor

Son dakika haberi... Tanzanya'da gözaltına alınan ana muhalefet lideri Freeman Mbowe'nin terörle suçlandığı bildirildi.

Tanzanya'da gözaltına alınan ana muhalefet lideri Freeman Mbowe'nin terörle suçlandığı bildirildi.

Polis Sözcüsü David Masime, yaptığı açıklamada, Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) lideri Freeman Mbowe ve beraberinde gözaltına alınan diğer 6 kişinin terör faaliyetlerini desteklemekle suçlandığını ifade etti.

Gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Mbowe, uzun süre hapiste kalabileceğini ancak demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Mbowe, "Uzun bir tutsaklık duvarıyla kuşatıldım çünkü Afrika'nın güç düşkünü tanrıları vatanseverliği terörizm olarak görüyor." dedi.

Mbowe ve diğer parti liderleri 21 Temmuz'da Mwanza kentinde anayasa reformu talebi için konferans hazırlığı yaparken gözaltına alınmışlardı.

Mecliste 20 sandalyeye sahip olan Chadema, ülkenin ana muhalefet partisi konumunda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş