Son dakika haberleri! Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı
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Son dakika haberleri! Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin önünde bulunan tandıra giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğaya salındı.

Son dakika haberleri! Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı
21.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:33

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin önünde bulunan tandıra giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğaya salındı.

Olay  saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle 324. Sokak'ta meydana geldi. Bilal Özkan, evinin önünde bulunan tandırda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir yılanın olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı hayvan yakalama aparatı ile tandırın içinden çıkardı. Yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlenen yılan dere kenarında doğaya salındı.


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Kaynak: DHA

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