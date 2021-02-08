Son dakika haberleri... Tamirat için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü
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Son dakika haberleri... Tamirat için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

08.02.2021 19:56 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:00
Son dakika haberleri... Tamirat için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

Son dakika haberler... İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinin çatısını onarmak için çatıya çıkan Murat Kara (34), 8 metre yüksekten düştü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinin çatısını onarmak için çatıya çıkan Murat Kara (34), 8 metre yüksekten düştü. Kara hastaneye hayatını kaybetti.

Olay, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, çatı onarımı için iş yerinin çatısına çıkan Murat Kara, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kara, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kara hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yeri ve mülk sahibinin ifadesini aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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