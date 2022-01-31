Son dakika haberleri | Taliban'dan BM'nin "Ağustos sonrası 100'den fazla Afgan öldürüldü" açıklamasına tepki

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Taliban ağustostan bu yana 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabilir." açıklamasını yalanladı.

Kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Mücahid, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Taliban iktidarında ülkede yaşanan cinayetlere ilişkin BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu rapordaki bilgilerin "doğru olmadığını" savundu.

Mücahid, "Genel aftan sonra, hiç kimseye bir başkasına zarar verme izni verilmedi. Eğer kişisel intikam duygusuyla böyle bir şey meydana gelmişse bile bunu inceleyip failleri de yargılamışızdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca konu ile ilgili açıklama yapan Taliban Yönetiminin İçişleri Bakanlığı da ülke yönetiminin devralınmasının ardından kimsenin Taliban mensuplarınca öldürülmediğini belirterek, "BM, somut gerçekleri tanımalı ve 'yanlı çevreler' tarafından sunulan bilgilere güvenmemelidir." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, önceki hükümet mensuplarının "kişisel düşmanlık" nedeniyle hedef alınmış olabileceği ve bu tür iddiaların da Taliban tarafından araştırıldığı kaydedildi.

BM: Taliban ağustostan bu yana 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabilir

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Taliban iktidarında ülkede yaşanan cinayetlere ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, Taliban'ın ülke yönetimini devraldığı ağustos ayından bu yana 100'ün üzerinde Afgan askeri ve yetkilisini öldürdüğüne ilişkin "geçerli iddiaların" bulunduğu bildirilmişti.

Taliban'ın iktidara gelirken "genel af" ilan etmesine rağmen, kurbanların 3'te 2'den fazlasının yargısız infaza uğradığının ileri sürüldüğü raporda, DEAŞ-Horasan örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen en az 50 kişinin de yargılanmadan öldürüldüğüne dair iddialar olduğu belirtilmişti.