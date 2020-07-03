Son dakika haberleri! Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nın işletmesi Erdemli Belediyesine verildi
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nın işletme hakkı belediyeye tahsis edildi.
03.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:37
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nın işletme hakkı belediyeye tahsis edildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır arasında tahsis protokolüne ilişkin imza atıldı.
Toplantıya, Erdemli Kaymakamı Avni Kula da katıldı.
Tollu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamasında, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde alanın kullanıma açılması için çalışmalara başlanacağını bildirdi.
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Kaynak: AA