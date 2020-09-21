Son dakika haberleri... Talas Belediyesinden uzaktan eğitime erişimde sorun yaşayan öğrencilere tablet desteği
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Son dakika haberleri... Talas Belediyesinden uzaktan eğitime erişimde sorun yaşayan öğrencilere tablet desteği

Gelen son dakika haberlerine göre Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime erişmede sorun yaşayan öğrencilere tablet desteğinde bulunacak.

Son dakika haberleri... Talas Belediyesinden uzaktan eğitime erişimde sorun yaşayan öğrencilere tablet desteği
21.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:59

Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime erişmede sorun yaşayan öğrencilere tablet desteğinde bulunacak.

İlçede uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrencilerin tabletleri Talas Belediyesince karşılanacak. Destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar bugünden itibaren 09.00-18: 00 saatleri arasında ilgili numaralardan yetkililere ulaşabilecek. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere tabletleri, ekimi ayı başında teslim edilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Talas'ta oturan, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere tablet hediye edeceklerini aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle liste hazırladıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle sizin başvurularınızı bekliyoruz. Sevgili gençler, hiçbir çocuğumuzun hiçbir öğrencimizin eğitimden uzak kalmasına gönlümüz razı olmaz. Onun için siz yeter ki çalışın, diğer imkanlar bizden diyoruz. Önümüzdeki günlerde 7/24 kütüphaneyi de açacağız inşallah, sizin emrinizde olacak, 7/24, 365 gün hazır olacak. Bundan sonra da her hafta okuduğum bir kitabı sizinle paylaşacağım ve size tanıtacağım. Başta bugün yüz yüze eğitime başlayan olmak üzere bütün öğrencilerimize öğretmenlerimize ve eğitim camiasına başarılar diliyorum. Sizi gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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