Son dakika haberleri | Taksimetre ücreti tartışması karakolluk oldu
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Son dakika haberleri | Taksimetre ücreti tartışması karakolluk oldu

26.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:26
Son dakika haberleri | Taksimetre ücreti tartışması karakolluk oldu

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de taksimetre ücreti konusunda sürücü ile müşteri arasında yaşanan tartışma sonucunda araçta maddi zarar oluşurken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olması sebebi ile polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de taksimetre ücreti konusunda sürücü ile müşteri arasında yaşanan tartışma sonucunda araçta maddi zarar oluşurken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olması sebebi ile polis inceleme başlattı.

Olay Şirintepe mahallesinde yaşandı. Taksi sürücüsü D.A., aracına müşteri olarak binen E.C. isimli şahsın yumruk ile aracının taksimetre ve ön camına vurmak suretiyle kırdığını belirterek polise şikayette bulundu. Müşteri E.C. ise, taksimetre ücretinin fazla yazması nedeniyle çıkan tartışmada taksi şoförünün kendisini tehdit ettiğini, taksimetreye bakmak için eliyle dikiz aynasını kendine çevireceği sırada şahıs da elini attığında taksimetre ve ön camın kırıldığını anlattı. E.C., kasti olarak taksimetreyi kırmadığını, ayrıca şoförün kendisini silkelerken montunun sol cebini yırttığını anlatarak kendisinin de şikayetçi olduğunu belirtti. Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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