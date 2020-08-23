Son dakika haberleri! Taksim meydanda çocuklardan tehlikeli serinleme Son dakika habere göre Taksim meydanda çocuklardan tehlikeli serinleme -Sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzlarına girdiler -Havuza birbirini ittiren çocuklar tehlikeli anlar yaşattı Taksim'de sıcak havadan bunalan çocuklar, meydanda bulunan havuzlara girerek serinledi.

Taksim meydanda çocuklardan tehlikeli serinleme

-Sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzlarına girdiler

-Havuza birbirini ittiren çocuklar tehlikeli anlar yaşattı

İSTANBUL - Taksim'de sıcak havadan bunalan çocuklar, meydanda bulunan havuzlara girerek serinledi. Çocukların zaman zaman havuza birbirlerini ittirmeleri tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Son günlerde İstanbul'da etkisi süren sıcak havalardan bunalan çocuklar, çözümü Taksim meydanda bulunan süs havuzlarına girmekte buldular. Çocuklar hem süs havuzuna girdiler hem de havuzdaki suyu birbirlerine atarak oyun oynadı. Zabıta ekiplerini gören çocuklar, havuz çevresinden koşarak uzaklaştı. Öte yandan çocukların zaman zaman havuzun içerisine birbirlerini ittirmeleri tehlikeli anlar yaşattı. Çocuklar havuzun içindeki elektrik aksanlarından kaynaklanabilecek riskleri de hiçe saydılar. Çocukların havuzdan ayrılmasının ardından ise aynı havuza sokak köpeklerinin girdiği görüldü. Bu durum da havuza giren çocukların sağlığını tehdit edecek başka bir tehlikeyi daha ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA