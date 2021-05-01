Son dakika haberleri | Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

Son dakika habere göre Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı 1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplar, polis tarafından gözaltına alındı.