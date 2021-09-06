Son dakika haberleri: Taksim'den otelden hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı
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Son dakika haberleri: Taksim'den otelden hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Taksim'den otelden hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı Taksim'de bir Kuveytli otelde konaklayan Suriyeli askerin telefonunu ve parasını çaldı.

Taksim'den otelden hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı

İSTANBUL - Taksim'de bir Kuveytli otelde konaklayan Suriyeli askerin telefonunu ve parasını çaldı. Hırsız, polis ekipleri tarafından Taksim'de kıskıvrak yakalandı.

Olay, Taksim'de saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir erkek şahıs Taksim'de bulunan bir otelde, Katar'da görev yaptığı öğrenilen Suriyeli askerin 2 telefonu, 600 Euro ve 5 bin lirasını çaldı. Suriyeli asker durumu fark edince polise haber verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı B Bölge Güven Timleri şikayet üzerine hemen inceleme başlattı. Hırsız aynı gün ekipler tarafından Taksim Meydanı'nda yakalanarak etkisiz hale getirildi. Suriyeli asker, yabancı uyruklu hırsızdan şikayetçi oldu. Ekipler hırsızın üzerini aradı. Arama sonucu şahsın üzerinden yalnızca 2 telefon çıktı ancak paralara ulaşılamadı. Yabancı hırsız işlemleri yapıldıktan sonra polis tarafından mahkemeye çıkarılmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

(SA-AST-ZA-

Son dakika haberleri: Taksim'den otelden hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı
Son dakika haberleri: Taksim'den otelden hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı
Son dakika haberleri: Taksim'den otelden hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı
Son dakika haberleri: Taksim'den otelden hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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