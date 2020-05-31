Son dakika haberleri: TAKSİM'DEKİ RESTORANLARDA 1 HAZİRAN HAZIRLIĞI
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Son dakika haberleri: TAKSİM'DEKİ RESTORANLARDA 1 HAZİRAN HAZIRLIĞI

Son dakika güncel haberine göre Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAKoronavirüs kapsamında kapatılan kafe ve reostanlar 1 Haziran itibarıyla açılıyor.

Son dakika haberleri: TAKSİM'DEKİ RESTORANLARDA 1 HAZİRAN HAZIRLIĞI
31.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:57

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Koronavirüs kapsamında kapatılan kafe ve reostanlar 1 Haziran itibarıyla açılıyor. Taksim'deki kafe ve restoranlarda ise açılış hazırlığı başladı. Kafelerde masa ve sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirildi. Masalarda ise tek kullanımlık masa örtüsü, peçete ve baharatlıklar yerini aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı olan restoran ve kafeler 1 Haziran itibarıyla kapılarını müşterilerine yeniden açıyor. Taksim'de bazı kafe ve restoranlarda ise açılış hazırlığı başladı. Açılış içinse belirli kurallar var. Bu kurallara göre işletmeler, sosyal mesafe kuralına uyacak, maskesiz müşteri kabul etmeyecek. Gelen müşterilerin girişte ateşi ölçülecek ve 38 dereceden yüksek ateşi bulunan müşteri kabul edilmeyecek. Tüm masalarda ise dezenfektan bulunacak.

Açılış hazırlığı yapan bir işletmenin müdürü Erol Yeşiolva yapılan hazırlıkları anlattı. Yeşilova, "Sosyal mesafeye uymak çok önemli. İlk olarak müşterinin ateşi ölçülecek. Yüksek ateşi olan müşteriler alınmayacak. Masalar arasında ise 1.5 metre mesafe var. 4 kişilik masaya 2 kişi çapraz olarak oturacak. Tuzluklar, baharatlıklar kaldırıldı. Yerine poşet tuzluklar kullanılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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