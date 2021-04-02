Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi insan seli

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlama öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlama öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında daha önceden uygulanan 56 saatlik kısıtlama bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yeniden uygulamaya konuldu. Hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Caddede maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan vatandaşlara zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.

(Sümer Avcı-Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı