Son dakika haberleri... TAKSİM'DE KISITLAMA ÖNCESİ POLİSTEN DRONE İLE DENETİM
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Son dakika haberleri... TAKSİM'DE KISITLAMA ÖNCESİ POLİSTEN DRONE İLE DENETİM

31.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:45
Son dakika haberleri... TAKSİM'DE KISITLAMA ÖNCESİ POLİSTEN DRONE İLE DENETİM

Bir son dakika haberine göre Taksim Meydanı'nda polis drone ile havadan denetim yaptı.

Taksim Meydanı'nda polis drone ile havadan denetim yaptı. Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar ışıklı süslemeler önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak olan 4 günlük kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar Taksim Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu. Işıklı süslemeler önünde poz veren kişiler bol bol fotoğraf çektirdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis drone ile havadan denetim yaptı.  

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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