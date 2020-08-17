Son dakika haberleri | Taksim'de feci motosiklet kazası: 2 yaralı Son dakika haberi: Taksim'de kasksız motosiklete binen iki genç, kaza yaptı.

Taksim'de kasksız motosiklete binen iki genç, kaza yaptı. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle yola savrulan gençler yaralandı. Yaralı gençlerin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay 00.30 sıralarında Taksim alt geçidinde yaşandı. Kasksız şekilde motosiklete binen iki genç, Taksim alt geçidine girdi. Bir anda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Yola savrulan gençler ise acı içinde yerde kaldı. Yaralı gençlerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yerden kalkmaya çalışan gençleri yatmaları yönünde uyaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı gençler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA