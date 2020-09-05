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Son dakika haberleri | TAKSİM'DE DRONLU DENETİM

Son dakika haberi: Drondan vatandaşlara uyarı anonslarıHaber-Kamera: Zeki GÜNAL, Can EROK/İSTANBUL,(DHA)Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dronlu polis denetimi yapıldı.

05.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:49

Drondan vatandaşlara uyarı anonsları

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL, Can EROK/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dronlu polis denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla tüm yurtta başlattığı koronavirüs denetimlerinde dronlar da kullanıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İHA Büro ekipleri Taksim Meydanı'nda dronla maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. İstiklal Caddesi üzerinde yere alçak mesafede uçurulan drondan, "Koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Tüm kurallara hassasiyetle uyalım, maskelerimizi takalım, bu dönemi hep beraber aşacağız" şeklinde anonslar yapıldı. Denetimler sırasında maske takmayan vatandaşlar havadan tespit edildi. Kara ekipleri ise maske takmayan vatandaşları anons yaparak ve sözlü olarak uyardı. Vatandaşların büyük ölçüde maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

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Son dakika haberleri | TAKSİM'DE DRONLU DENETİM

Kaynak: DHA

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