Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon
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Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon

Edinilen son dakika haberine göre Beyoğlu zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde dilencilik yapanlara yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

Beyoğlu zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde dilencilik yapanlara yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni mesken tutan dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi. 50 zabıta ekibinin katıldığı dev operasyonda, dilencilik yapan çok sayıda kişi Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada cezai işlem uygulanan dilenciler daha sonra serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon
Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon
Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon
Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon
Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon
Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon
Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon
Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon
Son dakika haberleri | Taksim'de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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