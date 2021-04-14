Son dakika haberleri... TAKSİM'DE ÇIKAN YANGINDA TURİSTLER NE SOSYAL MESAFEYE UYDU NE DE MASKE TAKTI
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Son dakika haberleri... TAKSİM'DE ÇIKAN YANGINDA TURİSTLER NE SOSYAL MESAFEYE UYDU NE DE MASKE TAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ozan URAL / İstanbul DHATaksim'de lüks otellerin bulunduğu Recep Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Ozan URAL/ İstanbul DHA

Taksim'de lüks otellerin bulunduğu Recep Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otellerde bulunan turistler sokağa çıkarken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayınlayan turistlerin maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Yangın saat 01.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kocatepe Mahallesi, Recep Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda çıktı. Restorandan yükselen dumanlar bazı otelleri de etkiledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TURİSTLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Duman birçok oteli etkilerken, otellerde kalan turistlerde sokağa çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan turistlerin çoğunun maske takmadığı görülürken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Onlarca turiste itfaiye ekiplerinin çalışmalarını film izler gibi izledi.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yangın söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından kesinleşecek.

Son dakika haberleri... TAKSİM'DE ÇIKAN YANGINDA TURİSTLER NE SOSYAL MESAFEYE UYDU NE DE MASKE TAKTI
Son dakika haberleri... TAKSİM'DE ÇIKAN YANGINDA TURİSTLER NE SOSYAL MESAFEYE UYDU NE DE MASKE TAKTI
Son dakika haberleri... TAKSİM'DE ÇIKAN YANGINDA TURİSTLER NE SOSYAL MESAFEYE UYDU NE DE MASKE TAKTI
Son dakika haberleri... TAKSİM'DE ÇIKAN YANGINDA TURİSTLER NE SOSYAL MESAFEYE UYDU NE DE MASKE TAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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