Son dakika haberleri: Taksiden inip dere yatağına düşen genç kız: "Taksi tutup gideceğim"
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Son dakika haberleri: Taksiden inip dere yatağına düşen genç kız: "Taksi tutup gideceğim"

Son dakika haberlerine göre Antalya'da ticari taksiden indikten sonra 5 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına düşen genç kız, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik ikna çabalarının ardından sedyeye alınarak bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı.

Son dakika haberleri: Taksiden inip dere yatağına düşen genç kız:
19.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:54

Antalya'da ticari taksiden indikten sonra 5 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına düşen genç kız, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik ikna çabalarının ardından sedyeye alınarak bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, sağlık görevlilerinin tedavi talebini de, "Tamam ben iyiyim, taksi tutup gideceğim" diyerek kabul etmedi. Genç kız, uzun uğraşlar sonucu ikna edilip ambulansa bindirildi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki kurumuş dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki genç bir kız, ticari taksiden inerek yolda yürümeye başladı. Genç kızın yere düştüğünü gören çevredeki mahalle sakinleri, evlerinden çıkarak onu takip etmeye başladı. Bu sırada kurumuş dere yatağı kenarında yürümeye devam eden genç kız, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Genç kızın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada genç kızı takip eden çevre sakinlerinden Murat Demirel, dere yatağına inerek genç kızı çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, dere yatağına inerek genç kızı sedyeye almak için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonrası ikna olan genç, vinç yardımıyla dere yatağına indirilen sedyeyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

"Taksi tutup gideceğim"

Genç kız, sedyeyle indirildiği alanda hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk yardım taleplerini de geri çevirdi. Çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, "Tamam ben iyiyim, taksi tutup gideceğim" diyerek tedavi talebini kabul etmedi. Ayağa kalkan genç kızı polis ekipleri ve çevredekiler zor da olsa ikna etmeyi başardı. Alkollü olduğu ileri sürülen genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

"Düştüğünü görünce komşularla peşinden gittik"

Çevre sakinlerinden Mehmet Erdoğan Kader, gencin yere düştüğünü görünce peşine takıldıklarını belirterek, "Taksiden indi. Ardından yürürken yere düştü. Biz de komşularla beraber peşinden gittik. Üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Evine bırakmak istedik ama kabul etmedi. 112'ye haber verdik. Yalpalayarak buraya geldi. Çok sarhoş olduğu için kendiliğinden düştü" dedi.

"Hiçbir şekilde yardım kabul etmedi"

Genç kızı dere yatağında uzun süre dil döken Murat Demirel de, "Sağa sola doğru gidiyordu, araba çarpmasından korktum. Polisi aradım. 3-4 abla ve abilerle takip ettik. Düştüğünü görünce koşarak geldim. Dere var sandım, boğulacak diye bende aşağıya atladım. Aşağıda konuştuk ama bayağı sarhoştu. Hiçbir şekilde yardımları kabul etmedi. Alkol aldığını söyledi, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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