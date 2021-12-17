Takside gidiş-dönüş tartışması kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takside gidiş-dönüş tartışması kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'tan taksiye binen bir kadın yolcu, taksiciye gidiş-dönüş yapmak istediğini söylemeyince aralarında tartışma çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'tan taksiye binen bir kadın yolcu, taksiciye gidiş-dönüş yapmak istediğini söylemeyince aralarında tartışma çıktı. Taksicinin, "Taksiye binersin, bir yerde inersin" sözlerine sinirlenen kadın ise "Ben söyleyeceğim sen götüreceksin" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, taksiye bindiği esnada gidiş-dönüş yolculuk yapacağını söylemeyen kadın ile taksici arasında tartışma yaşandı. Kadının kendisini götürmesi yönünde ısrar etmesi üzerine taksici, "Taksiye binersin, bir yerde inersin" diyerek tepki gösterdi. Taksicinin sözlerine öfkelenen kadın ise "Ben paramı veriyorum, dilenmiyorum. Ben söyleyeceğim sen götüreceksin" dedi. İkili arasında yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Takside gidiş-dönüş tartışması kameralara yansıdı

Takside gidiş-dönüş tartışması kameralara yansıdı

'Muayenem var götüremem' diyerek yolcu ile tartışan taksicinin muayenesinin olduğu ortaya çıktı

"Muayenem var götüremem" diyerek yolcu ile tartışan taksicinin muayenesinin olduğu ortaya çıktı

 İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

 Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı

Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title